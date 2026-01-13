13 января в Свердловской области ожидаются следующие события

13 января, вторник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Свердловской области в 2025 году. Участники пресс-конференции: директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов; председатель совета регионального отделения «Движения первых» Свердловской области Ирина Грибан; председатель совета местного отделения «Движения первых» в Екатеринбурге Татьяна Шохина. Спикеры расскажут об итогах работы регионального отделения в прошедшем году, участии в международных, спортивных и волонтерских проектах, а также о планах на 2026 год.

