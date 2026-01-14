14 января в Свердловской области ожидаются следующие события

14 января, среда

В 10:00 в резиденции губернатора Свердловской области состоится закрытое собеседование отборочной комиссии с шестью претендентами на должность главы Екатеринбурга.

В 14:30 на площадке Свердловской филармонии (Екатеринбург, ул. Карла-Либкнехта, 38А, служебный вход) состоится пресс-подход в рамках репетиции программы Уральского молодежного симфонического оркестра «Музыка дружбы», премьера которой состоится 17 января в Казахстане. В мероприятии примет участие дирижер Уральского молодежного симфонического оркестра Дмитрий Филатов. Оркестр представит программу «Музыка дружбы» в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая в рамках саммита талантов «Сириус-Казахстан» в Алматы 17 января. В исполнении артистов прозвучат произведения русских и советских классиков, каждое из которых имеет особое значение для коллектива. Программа отражает опыт участия УМСО в крупных международных проектах последних лет. В 15:00 – начало репетиции.

В 16:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области. Участники пресс-конференции: министр образования Свердловской области Светлана Тренихина; и. о. ректора УрФУ Илья Обабков; директор регионального центра выявления и поддержки одаренных детей фонда «Золотое сечение» Инна Денюш. Спикеры расскажут об особенностях регионального этапа, количестве участников, влиянии олимпиадного движения на качество образования, а также о подготовке к заключительному этапу конкурса по биологии, который пройдет в Екатеринбурге. Региональный этап по 24 предметам проходит в Свердловской области с 12 января по 28 февраля 2026 года.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube