15 января в Свердловской области ожидаются следующие события

15 января, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Свердловского следственного отдела на транспорте за 2025 год. Участники пресс-конференции: руководитель Свердловского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК РФ Денис Савин; следователь-криминалист Центрального МСУТ СКР Павел Альферович; следователь-криминалист Центрального МСУТ СКР Захар Карапетян. Спикеры расскажут об основных итогах работы отдела в 2025 году, количестве преступлений на транспорте на Урале, наиболее громких случаях, а также о приоритетных направлениях деятельности в 2026 году.

15 января отмечается День образования Следственного комитета России.

В 11:00 в Верх-Исетском районном суде продолжится рассмотрение уголовного дела о побеге двух осужденных из СИЗО № 1.

В 11:30 в Кировском районном суде начнется рассмотрение уголовного дела в отношении нескольких членов азербайджанской диаспоры, обвиняемых в убийствах и других преступлениях.

В 15:15 в Свердловском областном суде рассмотрят апелляцию на решение Серовского суда об отставке главы города Василия Сизикова.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube