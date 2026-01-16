16 января в Свердловской области ожидаются следующие события

16 января, пятница

В 11:30 состоится церемония гашения почтового конверта штемпелем, посвященным присвоению общественного статуса «Достояние Среднего Урала» в галерее резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23). В церемонии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов и председателя Общественной палаты региона Александр Левин. В этом году будут представлены конверты, выпущенные в честь Исторического сквера в Екатеринбурге – одного из финалистов конкурса «Достояние Среднего Урала». Для церемонии гашения «Почта России» изготовила специальный штемпель.

В 12:00 в конференц-зале резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23, вход через подъезд № 2) состоится торжественная церемония присвоения общественного статуса «Достояние Среднего Урала», приуроченная ко Дню образования Свердловской области. Планируется участие губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к празднованию Крещения в Свердловской области. Участники пресс-конференции: руководитель Молодежного отдела Екатеринбургской епархии иерей Серафим Кадура; главный внештатный специалист по спортивной медицине минздрава Свердловской области Михаил Чулошников; заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов; начальник отдела метеорологического прогнозирования Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Мишарина. Спикеры расскажут о религиозных мероприятиях в честь праздника, организации крещенских купелей в Екатеринбурге и мерах безопасности в ходе купаний расскажут .

В 16:00 в Доме Севастьянова (ул. Ленина, 35, вход со стороны Почтового переулка) губернатор Свердловской области Денис Паслер проведет торжественный прием в честь Дня российской печати – Бал прессы.

