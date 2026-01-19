19 января в Свердловской области ожидаются следующие события

19 января, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Корпорации развития Среднего Урала в 2025 году. Участники пресс-конференции: генеральный директор КРСУ Андрей Мисюра; технический директор экосистемы «Космос» Максим Бойцов; генеральный директор регионального оператора «ЭкоПарк» Сергей Тесля; директор завода «Фарфор Сысерти» Наталья Жердева. Спикеры расскажут об основных итогах деятельности и планах корпорации и ее дочерних обществ, реализации проекта фабрики СВЧ-электроники «Карат», работе регоператора «ЭкоПарк», а также о новой продукции завода «Фарфор Сысерти».

В 12:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетит школу № 167 (ул. Фрезеровщиков, 84а), где состоится презентация инженерного класса Уральского турбинного завода. Учебное пространство оборудовано в рамках муниципального проекта «Центр профессионального обучения».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube