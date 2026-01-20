20 января в Свердловской области ожидаются следующие события

20 января, вторник

В 10:00 в Верх-Исетском суде Екатеринбурга продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя главного редактора – регионального редактора ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» (ИАА «Ura.Ru») Дениса Аллаярова.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Свердловской области и мерам профилактики. О ситуации с заболеваемостью в регионе, прогнозах распространения инфекций, а также об эффективности противовирусных препаратов и правилах употребления антибиотиков расскажут главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

