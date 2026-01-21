21 января в Свердловской области ожидаются следующие события

21 января, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования 147-летия со дня рождения уральского писателя Павла Бажова в Свердловской области. Участники пресс-конференции: директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова; директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова; заместитель директора Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Марина Коваль. О программе мероприятий, форматах их проведения, а также о популяризации творческого наследия уральского писателя расскажут директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова, директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова и заместитель директора Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Марина Коваль.

147 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова исполняется 27 января.

