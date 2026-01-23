23 января в Свердловской области ожидаются следующие события

23 января, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня российского студенчества в Свердловской области. Участники пресс-конференции: директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов; заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева; первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров; руководитель Свердловского регионального отделения Российских студенческих отрядов Ильяс Губайдуллин. Спикеры расскажут о мероприятиях, приуроченных к празднику, поддержке студентов высших учебных заведений, а также о развитии студенческого движения на Урале.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная мерам борьбы и профилактики жестокости и буллинга в подростковой среде. Участники пресс-конференции: уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова; начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Оксана Воробей; начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования Свердловской области Анатолий Белан. Спикеры расскажут о наиболее резонансных случаях проявления подростками агрессии по отношению к сверстникам, мерах пресечения девиантного поведения несовершеннолетних и профилактической работе по предупреждению подростковой жестокости.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube