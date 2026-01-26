26 января в Свердловской области ожидаются следующие события

26 января, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам волонтерской деятельности в Свердловской области в 2025 году. Участники пресс-конференции: и.о. директора волонтерского центра «Волонтеры Урала» Валентина Долгих; руководитель регионального штаба акции «Мы Вместе» Евгений Дайнес; заместитель председателя совета Свердловского регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Анастасия Миронович. Спикеры расскажут об участии волонтерских организаций в городских, региональных и всероссийских мероприятиях, о поддержке участников СВО и их семей, динамике роста штаба объединений и о планах на 2026 год.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция и. о. начальника Уральского таможенного управления Сергея Епифанова, посвященная итогам деятельности Уральского таможенного управления в 2025 году. Спикер расскажет о товарной структуре экспорта и импорта в УрФО, наиболее резонансных случаях нарушения таможенного законодательства и о планах Управления на 2026 год.

26 января отмечается Международный день таможенника.

В 17:00 на главном катке Екатеринбурга (площадь 1905 года) пройдет мероприятие, посвященное Дню студента. Для 200 лучших студентов города запланирована развлекательная программа, квесты и розыгрыши призов. Кульминацией станет масштабный флешмоб в честь Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре 2026 года. Запланировано участие Главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

В 18:00 на площадке Свердловской государственной детской филармонии состоится первое официальное мероприятие, посвященное 77-й годовщине со дня образования Республики Индия и открытию генерального консульства Индии в Екатеринбурге (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36, малый зал). Ожидается, что в мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов и генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дэбабрата Чаттопадхьяй.

