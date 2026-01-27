27 января в Свердловской области ожидаются следующие события

26 января, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты утвердят соглашения о сотрудничестве с городскими думами Волгограда, Нижнего Новгорода, Челябинска, Верхней Пышмы и Сысерти.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрия Шалабодова, посвященная подведению итогов работы управления за 2025 год. Спикер озвучит статистику по количеству и результатам рассмотрения жалоб, даст оценку ситуации с ненадлежащей рекламой и по выявлению картельных сговоров, сообщит о сложившейся судебной практике Свердловского УФАС в текущем году, обозначит перспективы работы на 2026 год.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция первого вице-президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александра Породнова, посвященная итогам ежегодного опроса Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей о состоянии делового климата за 2025 год. Спикер расскажет об изменениях в экономическом состоянии компаний, условиях налогообложения, фискальной и административной нагрузке на бизнес за 2025 год, а также о экономических перспективах предприятий Свердловской области в текущем году.

В 12:30 на площадке Екатеринбургского еврейского общинного центра «Синагога» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 38а) пройдет торжественно-траурная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста и 81-й годовщине освобождения Освенцима. Планируется, что в мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 14:00 от Южного трамвайного депо стартует трамвай-лекторий, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Екатеринбург, ул. Фрунзе, сооружение 35). Лекцию проведет лектор общества «Знание», доцент кафедры педагогики и педагогической компаративистики УрГПУ Татьяна Дорохова. Слушателями станут студенты высших учебных заведений Екатеринбурга. Спикер расскажет об истории блокады и важной роли трамвая, который стал одним из символов города на Неве – в сентябре 1941 года, когда Ленинград был взят в блокадное кольцо.

