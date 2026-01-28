28 января в Свердловской области ожидаются следующие события

28 января, среда

В 11:00 в Верх-Исетском суде Екатеринбурга продолжится судебное заседание по уголовному делу в отношении Александра Черепанова и Ивана Корюкова, совершивших побег из СИЗО-1, а также кражу.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Неделе памяти жертв Холокоста в Свердловской области. О формате памятных мероприятий, программе концерта-посвящения, а также о работе выставки «Бабочка. Дети Холокоста» расскажут и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин, председатель комитета по аккредитации клубов ЮНЕСКО Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО МИД России Людмила Савичева, директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина и директор специальной музыкальной школы при Уральской консерватории им. Мусоргского, заслуженный деятель искусств, заслуженный работник культуры, музыковед Эльвира Архангельская. «Неделя памяти» в Свердловской области проходит с 27 января по 8 февраля. В 2026 году впервые проводится в международном формате.

В 16:00 во Дворце дзюдо (Екатеринбург, просп. Академика Сахарова, 37б) состоится торжественная церемония открытия Фонбет первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Старт соревнованиям даст первый заместитель губернатора Свердловской области – министр промышленности и науки Алексей Шмыков. В борьбе за медали с 28 по 31 января встретятся более 500 молодых спортсменов из более чем 60 регионов России.

