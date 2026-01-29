29 января в Свердловской области ожидаются следующие события

29 января, четверг

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция врио главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрия Кузнецова, посвященная итогам и планам работы Управления Госавтоинспекции Свердловской области. Спикер расскажет об итогах работы ведомства за 2025 год, статистике аварийности, сумме штрафов, основных причинах ДТП, а также о приоритетных направлениях работы в 2026 году.

В 12:00 участники проекта «Зеленое поколение» создадут уникальный арт-объект из вторсырья. Мероприятие пройдет в офисе добровольческого движения «Дорогами Добра» (Екатеринбург, ул. Шарташская, 21). На экологическом мастер-классе школьники и волонтеры превратят старые мягкие игрушки в кресло и ковер. Готовая инсталляция станет первым экспонатом в экологическом музее организации.

В 14:00 в Екатеринбургском зоопарке отметят день рождения тяньшанской медведицы Алмы (место встречи – комплекс вольеров «Бурые медведи»).

В 15:30 на площадке креативного кластера «Домна» (ул. Вайнера,16) глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручит награды победителям и призерам конкурса «Новогодний Екатеринбург – 2026».

