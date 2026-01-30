30 января в Свердловской области ожидаются следующие события

30 января, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту концертного проекта «Берегите Россию» от Уральского народного хора. Участники пресс-конференции: первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова; директор Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина Марина Боровкова; художественный руководитель Уральского народного хора Николай Зайцев. Спикеры расскажут о программе проекта, его значимости, а также о проблеме сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Уральский народный хор выиграл грант Министерства культуры РФ на реализацию проекта для школьников «Берегите Россию», посвященный событиям Великой Отечественной войны. Коллектив представит программу в 18 уральских городах.

