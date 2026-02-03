3 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

3 февраля, вторник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциями развития банковского сектора 2025/2026 в Уральском регионе. Эксперты о знаковых процессах банковского сектора Уральского региона 2025/2026: как высокая ключевая ставка изменила финансовый рынок? Каковы темпы потребительного и ипотечного кредитования? Какие прогнозы дают эксперты по уровню инфляции? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Коровин, заместитель начальника Уральского Главного управления Банка России; Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Екатеринбургского зоопарка за 2025 год. О расширении коллекции зоопарка, благоустройстве территории, статистике посещаемости и перспективах развития в текущем году расскажут директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина и заместитель директора Екатеринбургского зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. С отчетом о работе в 2025 году выступит начальник УМВД по Екатеринбургу Виктор Позняк.

В 13:00 состоится выездная встреча администрации города с жителями по вопросу застройки Ботанического микрорайона (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 204). Встреча организована по итогам коллективных обращений жителей и рассмотрения ситуации Общественной палатой Свердловской области. К участию во встрече заявлены: депутат Екатеринбургской городской думы Артур Зиганшин; депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин; председатель комиссии Общественной палаты Свердловской области по вопросам качества городской среды Валерий Черкашин; представители департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений; мастерской Генерального плана города Екатеринбурга; департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры; руководство Ботанического сада; представители управляющих компаний; жители микрорайона.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube