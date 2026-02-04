4 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

4 февраля, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с онкологическими заболеваниями в Свердловской области. Участники пресс-конференции: главный внештатный детский специалист-онколог минздрава Свердловской области Олег Аракаев; главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Свердловской области Дарья Белова; главный внештатный специалист-колопроктолог минздрава Свердловской области Андрей Ощепков; главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Евгений Киселев. Спикеры расскажут о статистике онкозаболеваний в регионе, профилактике, современных методах диагностики, лечения и реабилитации, а также о перспективах развития онкологической службы.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу ситуации в предпринимательской сфере Свердловской области по итогам 2025 года. Участники пресс-конференции: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх; президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин; первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов; председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко; председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич; председатель правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Константин Холодилов. Спикеры расскажут об оценке предпринимательского и инвестиционного климата в области по итогам 2025 года, проблемах и вызовах, которые стоят перед промышленностью и бизнесом, а также об итогах работы деловых объединений.

В 15:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет участковый пункт полиции в Железнодорожном районе (ул. Пехотинцев, 1В). Помещение и служебная квартира приобретены муниципалитетом и будут переданы органам правопорядка в безвозмездное пользование.

