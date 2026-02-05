5 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

5 февраля, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам Х Уральской проектной смены в образовательном центре «Сириус». Участники пресс-конференции: заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга; первый заместитель директора регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Фонда «Золотое сечение» Жанна Дербышева; член команды ТОП-5 Уральской проектной смены Егор Анохин; наставник команды Игорь Теткин. Спикеры расскажут об основных итогах смены, наиболее ярких проектах участников и их реализации, праздничных мероприятиях и особенностях юбилейной Х смены.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к фестивалю светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге в 2026 году. Участники пресс-конференции: министр культуры Свердловской области Илья Марков; директор парка Маяковского Павел Зубакин; куратор фестиваля «Не темно» Евгения Никитина; художник Анна Снегина. Спикеры расскажут о концепции и программе фестиваля, количестве и географии участников, сотрудничестве с художниками, а также о местах размещения инсталляций.

Фестиваль светового искусства «Не темно» пройдет в Екатеринбурге 14 и 15 февраля в летнем парке «Уралмаш».

В 12:00 состоится пресс-конференция, посвященная началу реставрации здания Свердловской детской филармонии, объекта культурного наследия регионального значения (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 18). В мероприятии примут участие министр культуры Свердловской области Илья Марков, депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель попечительского совета детской филармонии Виктор Маслаков, глава Ленинского района Элена Беруашвили, директор детской филармонии Людмила Скосырская, директор ООО «ЕСНРПМ» Дмитрий Демин и директор ООО «Юнивест-строй» Николай Юдин. Спикеры расскажут об основных этапах реставрации, особенностях архитектуры здания и о новых возможностях концертной деятельности для детской филармонии. После завершения пресс-конференции журналисты смогут сделать фото интерьеров здания в их текущем состоянии.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня российской науки. Участники пресс-конференции: и. о. ректора УрФУ Илья Обабков; вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН Виктор Руденко; заведующий лабораторией функционального дизайна нанокластерных полиоксометаллатов, старший научный сотрудник научной лаборатории астрохимических исследований Института естественных наук и математики УрФУ Кирилл Гржегоржевский; старший преподаватель кафедры общей психологии и конфликтологии УрГПУ Валентина Каримова. Спикеры расскажут об актуальных вызовах, решениях и перспективах развития научной отрасли на Урале, взаимодействии научных учреждений и деятельности молодых ученых.

День российской науки отмечается 8 февраля.

В 16:00 в на площадке Уральского института управления – филиала РАНХиГС (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, зал ученого совета) состоится заседание Экспертного клуба Свердловской области. Тема: «Другая жизнь: как в Свердловской области помогают адаптироваться участникам СВО».

