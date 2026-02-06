6 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

6 февраля, пятница

В 13:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в открытии первого фиджитал-центра (ул. Высоцкого, 26) – здание бывшего физкультурно-оздоровительного комплекса трансформировано в гибридное пространство для развития новых видов спорта. По итогам запланирован пресс-подход.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению окружного этапа международного конкурса адаптивной моды «На крыльях» в УрФО. Участники пресс-конференции: заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов; руководитель свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов; заместитель руководителя свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Елена Ладыгина; участница финального показа 2025 года Ирина Козырина. Спикеры расскажут о значимости конкурса, количестве заявок, критериях отбора и номинациях.

С 13:00 до 19:00 в Доме Качки (музей истории Екатеринбурга, ул. Карла Либкнехта, 26) пройдут мероприятия круглого стола «Индустриальное наследие: вопросы актуализации и презентации» в рамках конференции «Российский опыт индустриализации в исторической перспективе». К участию в сессии приглашены ученые, преподаватели и практики в областях истории, истории науки и техники, музейного дела, туризма, архитектуры, юриспруденции, государственного правления и иных направлений работы с индустриальным наследием.

