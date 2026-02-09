9 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

9 февраля, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов деятельности Уральского отделения Российской академии наук. Участники пресс-конференции: председатель попечительского совета научного Демидовского фонда, председатель объединенного ученого совета по химических наукам УрО РАН академик Валерий Чарушин; главный ученый секретарь отделения академик Алексей Макаров; директор Института философии и права УрО РАН, доктор политических наук Виктор Мартьянов; директор Института геологии и геохимии им. А. Н. Заварицкого УрО РАН, доктор геолого-минералогических наук Дмитрий Зедгенизов. Спикеры расскажут о фундаментальных результатах и прикладных разработках уральских ученых в области физико-технических, химических, геолого-минералогических и гуманитарных наук, а также планах на будущее.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов деятельности Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в 2025 году. Участники пресс-конференции: руководитель Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Игорь Трошкин; заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Евгения Косарева; заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Патрушева. Спикеры расскажут об основных результатах работы управления за прошедший год, о контрольно-надзорной деятельности, выявленных нарушениях, ситуации с качеством животноводческой продукции, а также о статистике инфекционных заболеваний животных в регионе.

