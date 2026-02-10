российское информационное агентство 18+

Вторник, 10 февраля 2026, 08:30 мск

10 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

10 февраля, вторник

  • В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание, в ходе которого депутаты выберут главу города. Затем с отчетом о работе УМВД по Екатеринбургу в 2025 году перед депутатами выступит начальник управления Виктор Позняк.
  • В 10:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция представителя МИД России в Екатеринбурге Александра Харлова, посвященная Дню дипломатического работника. Спикер расскажет о работе представительства МИД в Екатеринбурге в 2025 году, важности торгово-экономического сотрудничества с иностранными партнерами, участии в международных проектах, возвращении репатриантов, а также об основных векторах развития на 2026 год.
  • В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 531) состоится церемония инаугурации главы Екатеринбурга. Церемония будет транслироваться на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

