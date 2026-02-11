11 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

11 февраля, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция заместителя руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марины Рябовой, посвященная подведению итогов деятельности Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области за 2025 год. Спикер расскажет о нарушениях налогового законодательства, контрольных мероприятиях, проведенных в 2025 году, и о планах управления на текущий год.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по Екатеринбургу Управления Росгвардии по Свердловской области Ивана Петрова, посвященная контролю за оборотом оружия в Екатеринбурге. Спикер расскажет об итогах работы отделения лицензионно-разрешительной работы в 2025 году, количестве выданных лицензий и разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия, а также об изменениях в законодательстве в сфере оборота оружия.

