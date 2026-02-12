12 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

12 февраля, четверг

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция уполномоченной по правам ребенка в Свердловской области Татьяны Титовой, посвященная подведению итогов деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области за 2025 год. Спикер расскажет о резонансных обращениях, межведомственном взаимодействии в сфере защиты прав детей, ключевых мероприятиях 2025 года и планах на текущий год.

В 16:30 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31а, зал 105) начнется рассмотрение уголовного дела в отношении Ирины Чемезовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ. Судья Елена Деминцева.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube