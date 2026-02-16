16 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

16 февраля, понедельник

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению проекта «СВОи семьи Урала». Участники пресс-конференции: депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин; председатель Межрегиональной общественной патриотической организации «Подвиг» герой РФ Сергей Евланов; атаман хуторского казачьего общества «Арамильская слобода» Василий Стародубцев; товарищ атамана «Арамильской слободы» Анастасия Пономарева; заместитель атамана Оренбургского казачьего войска Анастасия Климина. Спикеры расскажут об адаптации и поддержке ветеранов СВО и их семей, патриотических проектах в Свердловской области, а также об исторической роли казачества и его современном вкладе.

С 17:00 до 18:30 в Екатеринбурге на катке на площади 1905 года пройдет празднование Китайского нового года. Горожан поздравят глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный консул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн. Кроме того, будет организована развлекательная программа: мастер-классы по каллиграфии и вырезанию китайских символов праздника, чайная церемония, выступления китайских артистов в медиарубке.

