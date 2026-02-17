17 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

17 февраля, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится первое планарное заседание весенней сессии. Депутаты утвердят новую схему одномандатных округов для выборов в заксобрание 2026 года и новые предельные объемы избирательных фондов для кандидатов в депутаты и губернаторы, а также заслушают отчет о деятельности в 2025 году бизнес-омбудсмена Свердловской области Елены Артюх.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную изменениям в сфере таможенного регулирования в 2026 году. В 2026 году усилится административная ответственность за нарушения таможенного контроля: насколько вырастут штрафы? Какие товары подлежат обязательной декларации? Сколько было заведено административных и уголовных дел? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Баландин, начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина; Игорь Тимиряев, начальник отдела организации административных расследований Уральской оперативной таможни. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов зимнего туристического сезона 2025-2026 в Свердловской области. О наиболее популярных направлениях поездок в зимний период, объеме и структуре туристического потока, а также развитии туристической инфраструктуры в регионе расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и и. о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание на насосную станцию филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» (пр. Космонавтов, 5/1) отправится постоянная комиссия гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция начальника отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу майора полиции Антона Попова, посвященная анализу аварийности на дорогах Екатеринбурга за 2021-2025 годы. Спикер расскажет о статистике правонарушений и ДТП на дорогах Екатеринбурга за последние пять лет, в том числе с участием детей, об основных причинах происшествий, очагах аварийности, сумме штрафов, а также о профилактической работе.

В 15:00 в общественном центре кампуса УрФУ (г. Екатеринбург, ул. Универсиады, 7) состоится открытие первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок. В соревнованиях примут участие 300 сильнейших спортсменов в возрасте 15-18 и 19-20 лет. Первенство России станет отборочным стартом на первенство мира, которое пройдет с 2 по 8 мая в Египте.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube