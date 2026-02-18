18 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

18 февраля, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам сезона 2025/2026 в Единой лиге ВТБ баскетбольного клуба «Уралмаш». Участники пресс-конференции: главный тренер БК «Уралмаш» Антон Юдин; капитан команды Тимофей Герасимов. Спикеры расскажут о промежуточных итогах сезона, изменениях в тренерском составе, а также о планах по развитию клуба.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 13:10 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube