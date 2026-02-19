19 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

19 февраля, четверг

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная программе мероприятий, которые пройдут в Свердловской области в рамках празднования Масленицы. Участники пресс-конференции: директор «Парка Сказов» Алиса Ларионова; директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев; директор парка Маяковского Павел Зубакин. Спикеры расскажут об уникальных масленичных мероприятиях на территории области, связи традиций и современных тенденций, а также об исторических особенностях празднования Масленицы на Урале.

В 12:00 состоится старт строительства эко-квартала «Чкаловский парк» в квартале улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и переулка Газорезчиков (строительная площадка ЖК «Чкаловский парк», переулок Газорезчиков, 38). В ходе церемонии почетные гости заложат капсулу времени и памятные символы в основание первого дома, после чего состоится запуск заливки бетона в фундамент. Участники: Андрей Чернышов, заместитель директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга; Олег Филиппов, управляющий директор уральского регионального центра банка ДОМ.РФ; Александр Невмержицкий, руководитель компании «Практика».

В 18:00 в детской филармонии (ул. 8 Марта, 36, зал имени Павермана) состоится поэтический вечер Анны Долгаревой, военного корреспондента СВО, российской поэтессы. Вход по регистрации.

