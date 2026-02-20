российское информационное агентство 18+

Пятница, 20 февраля 2026

Екатеринбург

20 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

20 февраля, пятница

  • В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу Великого поста у православных христиан. Участники пресс-конференции: руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник и руководитель Православной службы милосердия протоиерей Евгений Попиченко; сестра милосердия, исполнительный директор Православной службы милосердия Анастасия Камшилова; руководитель службы добровольцев Татьяна Липацева. Спикеры расскажут о духовном смысле Великого поста и планах работы Православной службы милосердия в этот период.
    Великий пост пройдет с 23 февраля по 11 апреля.
  • В 18:30 в детской филармонии (ул. 8 Марта, 36, Екатерининский зал) начнется концерт «Героям Отечества». Специальный гость концерта – военный корреспондент, поэт Анна Долгарева.

