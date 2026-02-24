24 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

24 февраля, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов приема заявок на период весенних каникул в рамках детской оздоровительной кампании в Екатеринбурге. О количестве поданных заявок, перечне лагерей, в которые был открыт прием, и особенностях детской оздоровительной кампании в весенний период расскажут начальник отдела воспитательной работы, оздоровления и дополнительного образования детей министерства образования Свердловской области Сергей Карсканов и заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, старту нового образовательного проекта фонда «Защитники отечества». Участники пресс-конференции: заместитель руководителя по общественным проектам филиала фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области Елена Ладыгина; ветеран СВО, финалист программы «Управленские кадры Урала», и.о. директора МАОУ СОШ № 43 Владимир Стерхов; ветеран СВО, руководитель парашютно-десантного клуба «Саланг» Владимир Астафьев; социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Ирина Гильманова. Спикеры расскажут о социальной координации ветеранов СВО, вовлечении их в образовательный процесс, а также о развитии форматов патриотической работы с молодежью.

В 14:15 в камерном зале Свердловской государственной филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38а) состоится презентация XV Международного музыкального фестиваля музыки Баха Bach-fest. Презентация пройдет в формате театра теней. Участие в мероприятии примут руководитель департамента творческого планирования Свердловской филармонии Юлия Цвиль, руководитель, режиссер и постановщик театра теней «Старинный фонарь» Александра Шарапова.

В 18:00 в Доме кино (ул. Луначарского, 137) состоится премьера фильма «Спасти бессмертного» – от создателей дилогии «Мы из будущего». «Спасти бессмертного» – приключенческая история с элементами фантастики и военной драмы о петле времени, связывающей двух молодых героев из разных эпох. На большие экраны фильм выйдет 26 февраля. После просмотра фильма на вопросы СМИ ответят создатели фильма: актер Михаил (Гуфи) Медалин; генеральный продюсер Людмила Кукоба; режиссер Павел Игнатов; исполнительный продюсер Светлана Гордеева.

