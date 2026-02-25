25 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

25 февраля, среда

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную мерам поддержки многодетных семей в 2026 году. В Свердловской области увеличили материнский капитал и размер социальных выплат для семей с детьми: на что можно направить средства маткапитала? Как расширится перечень мер социальной поддержки в 2026 году? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Злоказов, министр социальной политики Свердловской области; Светлана Урусова, начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения Социального фонда России по Свердловской области; Алена Кузнецова, начальник отдела организации социальных выплат отделения Социального фонда России по Свердловской области. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная программе мероприятий к Году уральского рока в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: заместитель директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко; главный библиотекарь музыкально-нотного отдела Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского, организатор мероприятий, музыковед Анна Колесник; рок-гид, популяризатор истории Свердловского рок-клуба Светлана Толмачева; основатель творческого объединения «Атмосфера» Алексей Оскотский. Спикеры расскажут о новых форматах мероприятий, коллекции винилового фонда Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского, а также о возрождении культуры квартирников для молодых музыкантов города.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция генерального директора Регионального фонда капремонта Станислава Суханова, посвященная реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Свердловской области. Спикер подведет итоги выполнения плановых показателей за 2025 год, расскажет о результатах претензионно-исковой работы, объемах и качестве капитального ремонта многоквартирных домов в регионе в прошлом году, представит данные о собираемости взносов на капитальный ремонт, а также поделится планами на текущий год.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube