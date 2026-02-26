26 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

26 февраля, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности в образовательных учреждениях Свердловской области. Участники пресс-конференции: министр образования Свердловской области Светлана Тренихина; заместитель начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Екатеринбургу Дмитрий Адайбеков; старший инспектор по особым поручениям отдела контроля за частной охранной деятельностью Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Свердловской области Александр Портнов; клинический психолог областного центра психологической поддержки детей и подростков Анастасия Плотоненко. Спикеры расскажут о нормативных актах в сфере безопасности образовательных учреждений, защите жизни и здоровья обучающихся и контрольных мероприятиях.

В 16:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция в формате телемоста, посвященная межрегиональному сотрудничеству Северного Кавказа и Урала в сфере туризма. Участники пресс-конференции из пресс-центра «ТАСС-Кавказ» (Пятигорск): министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев; министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Аскер Бифов; заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Ольга Лосева; из пресс-центра «ТАСС-Урал» (Екатеринбург) – президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Спикеры расскажут о новых маршрутах, возможностях для туристического бизнеса, образовательных турах, инвестициях в туризм Урала и Северного Кавказа, а также о событийной повестке.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube