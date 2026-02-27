27 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

27 февраля, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция заместителя начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции Свердловской области Александра Порубенко, посвященная контролю за автотранспортными предприятиями в Свердловской области. Спикер расскажет о надзорной деятельности за автотранспортными предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров и грузов, о количестве ДТП с их участием, а также о контроле за техническим состоянием транспортных средств.

В 14:00 в Екатеринбургском зоопарке пройдет показательное кормление белых медведей Хатанги и Вилюя. В 14:30 начнется творческий мастер-класс, где желающие смогут изготовить миниатюрную копию белого медведя.

