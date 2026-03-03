3 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

3 марта, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:30 в Верх-Исетском суде Екатеринбурга будет вынесен приговор бывшему замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная 90-летнему юбилею факультета журналистики УрФУ. Участники пресс-конференции: директор департамента «Факультет журналистики» УрФУ Алексей Фаюстов; старший редактор Уральского регионального информационного центра ТАСС, преподаватель департамента «Факультет журналистики» УрФУ Виктория Ивонина; вице-президент АКАР, спикер и партнер фестиваля «Медиапром» в УрФУ Алексей Парфун; профессор департамента «Факультет журналистики» УрФУ, член правления Свердловского союза журналистов Борис Лозовский; профессор факультета журналистки УрФУ, заместитель председателя оргкомитета научной конференции «Цифровая журналистика: технологии, смыслы, особенности творческой деятельности» Анна Сумская; выпускница факультета, рок-гид и создатель авторских экскурсионных маршрутов Светлана Толмачева. Спикеры расскажут о развитии медиаобразования на Урале, основных трендах и результатах в области исследования журналистики, студенческом фестивале «Медиапром», а также об изменениях в правилах набора абитуриентов в этом году.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция заместителя начальника Управления на транспорте МВД России по УрФО полковника полиции Александра Терещенко, посвященная подведению итогов работы Управления на транспорте МВД России по УрФО за 2025 и планам на 2026 год. Спикер расскажет об основных результатах работы Управления, статистике преступлений и правонарушений на объектах транспортного комплекса, борьбе с незаконным оборотом оружия, поделится информацией о наиболее интересных и громких эпизодах деятельности, а также сообщит о планах на 2026 год.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

