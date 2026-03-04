российское информационное агентство 18+

4 марта 2026

4 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

4 марта, среда

  • В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.
  • В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике нарушений репродуктивного здоровья жителей Свердловской области. Участники пресс-конференции: советник заместителя губернатора – министра здравоохранения Свердловской области, начальник управления организации медицинской помощи детям и родовспоможения Елена Чадова; главный внештатный специалист-уролог министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель областного урологического центра Свердловской областной клинической больницы № 1 Александр Зырянов; заведующая отделом охраны репродуктивного здоровья Екатеринбургского клинического перинатального центра Алена Туреева. Спикеры расскажут о программах по сохранению репродуктивного здоровья женщин и мужчин, а также о современных методах лечения бесплодия.
  • В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

