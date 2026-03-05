5 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

5 марта, четверг

В 10:00 на площадке креативного кластера «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16, 2 этаж) состоится расширенное заседание общественного экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области. Планируется, что в мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Будут подведены основные итоги деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2025 году.

В 11:30 в Екатеринбургском гарнизонном военном суде (ул. Мира, 26) начнется рассмотрение дела Михаила Слободяна, виновника ДТП в Ревде, в результате которого погибли две девочки 9 и 11 лет.

В 11:30 в Свердловском областном суде будет вынесен приговор членам азербайджанской диаспоры, обвиняемым в убийстве и покушении на убийство предпринимателей в 2001 и 2010 году. На скамье подсудимых – Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы, а также Шахин Шыхлински.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная юбилею Свердловского областного отделения Русского географического общества (РГО). Участники пресс-конференции: директор департамента регионального развития РГО Артур Латыпов; председатель Свердловского областного отделения РГО Ольга Гурьевских; руководитель Молодежного центра РГО Свердловской области Юлия Долгушина; член Совета Свердловского отделения РГО, заслуженный путешественник России Николай Рундквист; куратор фотоконкурса «Самая красивая страна» Валерия Витвицкая; фотокорреспондент национального фотоархива «ГеоФото», член Союза фотографов дикой природы и Союза фотохудожников России Сергей Семенов. Спикеры расскажут о деятельности Свердловского областного отделения РГО, юбилейных мероприятиях, региональных проектах, а также о проведении в Екатеринбурге образовательной программы федерального фотоконкурса «Самая красивая страна».

В 14:00 в свердловском филиале фонда «Защитники Отечества» (Екатеринбург, ул. Малышева, 31Д) состоится круглый стол «Социально-психологическая поддержка семей участников СВО». В ходе встречи будет представлен опыт социально-психологической помощи семьям участников специальной военной операции, а также презентована программа седьмого потока проекта социального развития и поддержки «СВОя сила».

