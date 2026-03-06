6 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

6 марта, пятница

В 09:30 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31а, зал 105) продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении Ирины Чемезовой, обвиняемой в совершении преступления по ч. 4 ст.159 УК РФ. Судья Елена Деминцева.

В 11:00 в Екатеринбурге пройдет традиционная праздничная акция Госавтоинспекции «Цветы для автоледи». Автоинспекторы и приглашенные гости вручат женщинам-водителям более букеты на ул. 8 Марта в районе цирка, на пл. 1905 года, у ж/д вокзала, на пл. Первой Пятилетки.

В 12:00 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31а, зал 103) продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении Шахин и Мутвалы Шыхлински, обвиняемых в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

