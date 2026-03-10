10 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

10 марта, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. С докладом о внесении изменений в Правила благоустройства города перед депутатами выступит директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция начальника Управления архивами Свердловской области Романа Тараборина, посвященная подведению итогов деятельности Управления архивами Свердловской области. Спикер расскажет о ключевых показателях работы ведомства в 2025 году, рассекреченных за прошедший год документах, текущих проектах управления и планах на 2026 год.

