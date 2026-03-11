11 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

11 марта, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Новосибирского музыкального театра в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: министр культуры Свердловской области Илья Марков; менеджер отдела гастрольных программ Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Росконцерт» Александра Зубкова; директор Новосибирского музыкального театра Ирина Рудковская; художественный руководитель и главный дирижер Новосибирского музыкального театра Александр Новиков; генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Ян Смоленцев; главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, лауреат премий «Золотая маска» Филипп Разенков. Спикеры расскажут о программе гастролей, культурных смыслах постановок, участниках театрального проекта, а также о реализации «Больших гастролей» в регионе.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к новому сезону фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: министр культуры Свердловской области Илья Марков; и. о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик; заместитель директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко; директор фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург; директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа), эксперт фестиваля, музыковед Эльвира Архангельская; директор музея андеграунда Ольга Комлева. Спикеры расскажут о нововведениях фестиваля в год уральского рока, хэдлайнерах, площадках и экспертах. «Уральская ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 19 июня.

В 13:00 в Екатеринбурге состоится митинг, посвященный годовщине народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Традиционная церемония возложения цветов к подножию мемориала состоится на площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Ожидается, что в мероприятии примет участие заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

