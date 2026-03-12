12 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

12 марта, четверг

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию временно исполняющего обязанности руководителя Свердловскстата Владислава Дзекунскаса. Динамика социально-экономического развития в Свердловской области: как изменились цены на ключевые продукты? Насколько выросла средняя зарплата в регионе? Какой объем отгруженной продукции зафиксировали в разных отраслях производства? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном Rutube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция инспектора по особым поручениям отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области майора полиции Николая Зубрилова, посвященная новому порядку обмена водительских удостоверений. Спикер расскажет о нововведениях в порядке обмена водительских удостоверений для граждан РФ и иностранцев, о порядке действий для получения прав, штрафах за езду без документов и новых сроках действия удостоверений.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube