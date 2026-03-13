13 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

13 марта, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная защите прав потребителей в Свердловской области. Участники пресс-конференции: директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева; врио начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ксения Горелова; начальник Консультационного центра для потребителей федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Ирина Короленко. Спикеры расскажут о количестве и тематике жалоб на некачественные товары в регионе, работе горячей линии Роспотребнадзора, а также о новых схемах обмана потребителей и навязывании дополнительных услуг.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная медицинской реабилитации ветеранов СВО в Свердловской области. Участники пресс-конференции: заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Свердловской области Мария Филипорова; руководитель свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов; заместитель руководителя по медицинскому сопровождению свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Мадина Пайгина. Спикеры расскажут, как ветерану специальной военной операции получить путевку для прохождения медицинской реабилитации или санаторно-курортного лечения в центрах реабилитации Социального фонда России и какая медицинская помощь доступна ветеранам СВО на территории Свердловской области.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube