16 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

16 марта, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению мероприятий к празднованию 100-летия Всероссийского общества глухих на Урале. Участники пресс-конференции: уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова; управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц; президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков; председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского общества глухих Людмила Черемера. Спикеры расскажут о программе мероприятий, их значении для развития инклюзивного общества и популяризации русского жестового языка, а также о роли Всероссийского общества глухих в защите прав инвалидов по слуху.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к форуму «Большой открытый диалог» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов; президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Спикеры расскажут о программе форума, количестве участников, федеральных спикерах и актуальности мероприятия для предпринимательского сообщества.

VII инвестиционный форум «Большой открытый диалог» пройдет в Екатеринбурге 20 марта. Основная тема – «Бизнес, инвестиции, государство: условия взаимовыгодного сотрудничества».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Года единства народов в Свердловской области. Участники пресс-конференции: директор Департамента внутренней политики Свердловской области, начальник отдела общественно-политических проектов Наталья Гурченок; министр культуры Свердловской области Илья Марков; министр образования Свердловской области Светлана Тренихина; проектный менеджер регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Свердловской области Анастасия Корысткина. Спикеры расскажут о программе тематических мероприятий, а также об актуальности сохранения национальной самобытности и развития национальных культур.

