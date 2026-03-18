18 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

18 марта, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 директор департамента образования администрации города Екатеринбурга Елена Кириченко расскажет о подготовке к записи в первый классы, о том, как в этом году будет проходить процедура, сколько ребят впервые сядут в следующем учебном году за парты, а также – что надо знать родителям будущих школьников. Трансляция – на официальном портале Екатеринбурга.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 на площадке железнодорожного вокзала (Екатеринбург, ул. Вокзальная, 22, центральный вход, 2 этаж) состоится пресс-приветствие Хорового форума России. В мероприятии примут участие заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, директор Свердловской филармонии Рустем Хасанов, заместитель начальника железной дороги по взаимодействию с органами власти Алексей Гребенкин, руководитель Симфонического хора Свердловской филармонии Андрей Петренко и директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова. Музыкальное приветствие прозвучит в исполнении Симфонического хора Свердловской филармонии под управлением Павла Цыганова. В диалоге с хоровой музыкой – стихи поэтов Серебряного века прочитают актеры и поэты Екатеринбурга Денис Раптанов, Мария Борщевик и Сергей Ивкин.

Хоровой форум России впервые пройдет в Екатеринбурге с 13 по 17 апреля. В нем примут участие 7 профессиональных коллективов.

В 14:00 Екатеринбурге начнутся мероприятия, посвященные 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В 14:00 в Историческом сквере молодежные и военно-патриотические организации, а также жители Екатеринбурга проведут патриотический флешмоб. В ходе акции будет развернут флаг Российской Федерации размером 6 на 9 метров.

В 15:00 на сцене Уральского государственного театра эстрады состоится праздничный концерт (ул. 8 Марта, 15). Ожидается участие губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению ресторанного форума Урала «Кухня» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова; директор департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин; президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарев. Спикеры расскажут о программе, количестве и географии участников форума, развитии и потенциале гастрономического туризма в Свердловской области.

III ресторанный форум Урала «Кухня» пройдет в Екатеринбурге 24 и 25 марта.

