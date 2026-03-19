19 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

19 марта, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню людей с синдромом Дауна. Участники пресс-конференции: заведующая отделением медико-генетического консультирования клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Мария Сумина; председатель Свердловской общественной областной организации поддержки людей с синдромом Дауна и их семей «Солнечные дети» Дарина Капустина; заведующая региональным ресурсным центром по развитию инклюзивного образования в Свердловской области Татьяна Хижнякова. Спикеры расскажут о методах выявления синдрома, развитии инклюзивных образовательных программ и поддержке семей, воспитывающих детей с нарушениями ментального здоровья.

В 13:00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» состоится встреча генерального консула Республики Индия Дебабраты Чаттопадхьяй в Екатеринбурге с представителями уральских СМИ. Спикер поделится информацией о взаимодействии со Свердловской областью в сфере промышленности, IT, фармацевтики и туризме. Также расскажет о планах по популяризации индийской культуры и действующих программах по обмену студентами. Трансляция будет доступна на странице пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

