20 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

20 марта, пятница

В 14:15 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) состоится пресс-подход, посвященный проведению форума «Большой открытый диалог». В мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич и председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко. После пресс-подхода, в 14:45, состоится открытое заседание Инвестиционного комитета Свердловской области.

