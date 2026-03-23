23 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

23 марта, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту Международного фестиваля-конкурса детского балета «Щелкунчик приглашает». Участники пресс-конференции: председатель жюри конкурса «Щелкунчик приглашает», народный артист России, художественный руководитель балетной труппы Большого театра (2011-2016) Сергей Филин; директор муниципального театра балета «Щелкунчик» Елена Давыдова; художественный руководитель Мастерской детского и юношеского творчества «Art-класс» (Казахстан) Ксения Родионова. Спикеры расскажут о программе этого года, площадках проведения, географии участников, призовом фонде, а также о новом направлении. Конкурс «Щелкунчик приглашает» пройдет с 23 марта по 2 апреля.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная к празднованию Всемирного метеорологического дня. Участники пресс-конференции: главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко; начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Уральского УГМС Оксана Банникова; начальник информационно-аналитического отдела Уральского УГМС Оксана Стось; ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов. Спикеры расскажут об изменениях в уральском климате и их причинах, рабочих планах Уральского УГМС на текущий год, а также о новых исследованиях в сфере мониторинга окружающей среды.

