24 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

24 марта, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты заслушают доклады омбудсмена Татьяны Мерзляковой, детского омбудсмена Татьяны Титовой и начальника ГУ МВД Александра Мешкова.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. С отчетом о деятельности Счетной палаты города за 2025 год перед депутатами выступит председатель палаты Александр Гетманчук.

В 11:00 на площадке Уральского центра развития дизайна (ул. Горького, 4А) состоится открытие III Ресторанного форума Урала «Кухня» в мероприятии примет участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Двухдневное мероприятие объединит более 700 шеф-поваров и рестораторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Калининграда, Тюмени, Тулы, Архангельска, Ижевска, Астрахани, Тобольска, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга. В рамках деловой программы специалисты обсудят эффективные управленческие и HR-технологии в сфере гостеприимства и актуальные тренды сферы: креативные коллаборации с брендами, локальную гастрономию, использование ИИ-инструментов. Запланированы мастер-классы, а главным событием станет Чемпионат по кулинарии и сервису имени В.Б. Беляева «Легенда Урала», где выберут лучшего шефа, официанта и пиццайоло.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы против туберкулеза. Участники пресс-конференции: главный внештатный детский фтизиатр Министерства здравоохранения РФ по УрФО, главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Камаева; начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Столин. Спикеры расскажут о статистике заболеваемости туберкулезом в Свердловской области, а также об основных методах профилактики и лечения заболевания.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция министра культуры Свердловской области Ильи Маркова, посвященная планам министерства культуры Свердловской области на 2026 год. Спикер расскажет о программе культурных событий в Свердловской области на 2026 год, запланированных гастролях, а также о ремонтах культурных учреждений.

В 14:00 Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор Андрею Брезгину – лидеру патриархально-консервативного движения «Мужской путь», которого бывшая жена обвинила в похищении дочери. В ноябре 2025 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал его виновным по ч. 2 ст.330 УК РФ «Самоуправство» и назначил 2 года лишения свободы условно. Брезгин заявил о своей невиновности и обжаловал приговор.

