26 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

26 марта, четверг

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную изменениям в сфере регистрации прав на объекты недвижимости. Гаражную амнистию» хотят продлить еще на пять лет: сколько объектов недвижимости по ней зарегистрировано в Свердловской области? Как проходит процедура оформления? Какие законодательные инициативы вводят для защиты имущественных прав граждан? На эти и другие вопросы ответят: Ксения Шакинко, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области; Светлана Кузнецова, заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Свердловской области. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению студенческого медиафорума «Медиапром» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: старший редактор Уральского регионального информационного центра ТАСС, преподаватель департамента «Факультет журналистики» УрФУ Виктория Ивонина; руководитель «Молодежной редакции Росатома» Айгуль Силкина; ведущий специалист по связям с общественностью «СКБ Контур» Ксения Федюшина; начальник отдела по связям с общественностью банка «УБРиР» Максим Кассандров; программный директор фестиваля «Медиапром» Акниет Осконкулов; руководитель отдела дизайна фестиваля «Медиапром» Анастасия Рукавичникова. Спикеры расскажут о программе форума и ключевых спикерах, тенденциях развития медиаобразования на Урале и участии студентов в организации «Медиапрома».

Студенческий образовательный форум «Медиапром» пройдет 2 апреля в главном корпусе Уральского федерального университета.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня театра и юбилея Союза театральных деятелей в Свердловской области. Участники пресс-конференции: председатель Свердловского регионального отделения СТД РФ Светлана Учайкина; директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников; главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, лауреат премий лауреат премий «Золотая маска» Филипп Разенков; руководитель литературно-драматургической частью Первоуральского театра драмы «Вариант» Андрей Казин (ВКС). Спикеры расскажут о мероприятиях, приуроченных ко Дню театра, об участии во всероссийской акции «Ночь театрального искусства» и взаимодействии со Свердловским отделением Союза театральных деятелей РФ.

Всемирный день театра празднуется 27 марта.

