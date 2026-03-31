31 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

31 марта, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:30 начнется пресс-тур по городским и загородным детским лагерям Екатеринбурга (старт от центрального входа в администрацию города). В программе: посещение лицея № 180 и ДОЛ «Уральские самоцветы».

В 11:00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» состоится пресс-конференция, посвященная старту записи детей в первые классы в Свердловской области. Участники пресс-конференции: заместитель министра цифрового развития и связи Свердловской области Алексей Сабуров; и. о. начальника отдела реализации государственной политики в сфере общего образования Министерства образования Свердловской области Мария Архипова; заместитель директора департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова. Спикеры расскажут о сроках подачи, особенностях процедуры записи, о количестве мест для приема в школах города и надзорных мероприятиях в рамках записи.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция в преддверии фестиваля цифрового искусства «Игра. Цифра. Искусство». В мероприятии примут участие министр культуры Свердловской области Илья Марков, директор фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая, куратор выставки фестиваля, искусствовед, культуролог, арт-директор «Синара Арт» Ксения Башкатова, руководитель фестиваля, преподаватель Екатеринбургской академии современного искусства Наталья Сероштанова, междисциплинарная художница, графический дизайнер и иллюстратор из Екатеринбурга Катя Червонных. Спикеры расскажут, как фестиваль цифрового искусства влияет на культурную повестку региона, какие новые форматы будут в этом году и с какими вызовами столкнулись организаторы, назовут темы фестиваля и площадки проведения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube