1 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

1 апреля, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международной туристской выставки «Лето-2026» в Екатеринбурге. О программе выставки и географии участников, запланированных соглашениях о сотрудничестве в рамках мероприятия, а также о востребованных международных туристических направлениях на лето 2026 года расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, советник-посланник посольства Республики Уганда в РФ Гидеон Рутазиндва, заведующая отделом правового обеспечения и маркетинга департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Александра Абдыкапарова и президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. Об образовательных программах для детей, страдающих аутизмом, статистике заболеваемости и диагностике расстройства аутистического спектра, а также о поддержке людей с особенностями развития расскажут заместитель министра образования Свердловской области Ольга Бабченко, врач-психиатр, руководитель филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Светлана Хабарова, руководитель регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Татьяна Захарова и президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается 2 апреля.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 14:00 в филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Свердловской области (ул. Малышева, 31Д) начнется совместное выездное заседание постоянной комиссии гордумы Екатеринбурга по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения (встреча участников заседания около центрального входа в здание администрации города в 13:45).

В 14:30 на площадке культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 11) состоится пресс-конференция, приуроченная к 90-летию Екатеринбургского музея изобразительных искусств, 5-летию центра «Эрмитаж-Урал» и Дням Эрмитажа в Екатеринбурге. Планируется, что в мероприятии примут участие министр культуры Свердловской области Илья Марков, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель главы администрации Екатеринбурга Константин Шевченко, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

В программе:

15:15 – показ выставки «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала»;

15:45 – переход в главное здание ЕМИИ (ул. Воеводина, 5);

16:00 – показ выставки одного шедевра «Механические дрожки. Шедевр уральского изобретателя» и «уральской части» выставки «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала».

