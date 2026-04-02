2 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

2 апреля, четверг

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную началу сезона активности клещей в Свердловской области. В пресс-конференции примут участие главный специалист-эпидемиолог минздрава Свердловской области Александр Харитонов, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, руководитель неврологической службы и городского центра клещевых инфекций «Новой больницы» Марина Топоркова. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 13:40 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится брифинг, посвященный старту весенней призывной кампании в Центральном военном округе в 2026 году. О проведении начавшейся призывной кампании в ЦВО, количестве граждан, подлежащих призыву на военную службу, требованиях к здоровью новобранцев, а также о том, из каких регионов и куда отправятся служить военнослужащие, расскажет начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Виталий Малахов.

С 20:00 до 23:00 в Свердловской области пройдет акция «Зажги синим», приуроченная ко Всемирному дню распространения информации о проблемах аутизма. В этот вечер знаковые здания свердловских городов будут подсвечены синим цветом. В Екатеринбурге синий цвет появится на уличных фонарях проспекта Ленина от улицы Московской до Бажова и улицы Свердлова от Шевченко до Челюскинцев, а также на фасадах здания Администрации города, театра балета «Щелкунчик», театра юного зрителя, Ельцин-центра, «Екатеринбург-Арены» и других.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube