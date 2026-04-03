3 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

3 апреля, пятница

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс» в Екатеринбурге проведет пресс-конференцию «Развитие внутреннего туризма и сотрудничество Свердловской области с регионами РФ, от Арктики до Северного Кавказа». В пресс-конференции примут участие президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев; глава управления туризма департамента промышленности ХМАО-Югры Максим Бугаев; начальник отдела связей с общественностью и маркетинга Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии Ольга Погребняк; директор Республиканского центра детского и юношеского туризма и экскурсий Минобрнауки Северной Осетии Петр Магометов; и.о. директора Центра развития связей и коммуникаций Карачаево-Черкесии Тамара Тукова; руководитель платформы BestArctic Артур Агафонов. Трансляция пресс-конференции доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:30 в Академии практической стрельбы «Архангел Михаил» начнется мероприятие для прессы, посвященное соревнованиям на Кубок Академии практической стрельбы «Архангел Михаил».

В программе:

12:00 – пресс-подход (общение с организаторами и спортсменами);

12:00-13:00 – съемка турнира;

кофе-брейк.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube