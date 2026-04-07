7 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

7 апреля, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. С докладом об итогах реализации программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016-2025 годы» перед депутатами выступит директор департамента образования администрации города Екатеринбурга Елена Кириченко.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс» в Екатеринбурге проведет пресс-конференцию о подготовке к пожароопасному сезону в регионах УрФО и требованиях пожарной безопасности. В пресс-конференции примут участие начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков; врио заместителя начальника Главного управления – управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Махнев. Трансляция пресс-конференции будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в выставочном комплексе АО «Большеистокское РТПС» (пос. Большой Исток, ул. Свердлова, 42) состоится торжественное открытие выставки сельскохозяйственной техники и оборудования «Урал-Агро – 2026». В выставке примут участие 100 организаций, которые представят около 110 экспонатов техники. Ожидается, что на торжественном открытии «Урал-Агро – 2026» будут присутствовать министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению V международного форума-выставки социальных технологий «Социо» в Екатеринбурге. О деловой программе, участниках от Свердловской области и влиянии форума на развитие социальной сферы региона расскажут заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова и исполнительный директор Ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области Светлана Глазкова.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная общественным проверкам активистов движения «Народный фронт» реализации национальных проектов в Уральском федеральном округе. Об общественном мониторинге за реализацией нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни» в Уральском федеральном округе, а также о контроле по проблемам здравоохранения, ЖКХ и благоустройства в УрФО расскажут наставник «Народного фронта» по регионам УрФО, руководитель регионального отделения «Народного фронта» Челябинской области Денис Рыжий, представитель центрального исполкома «Народного фронта», заместитель руководителя Аналитического департамента в социальной сфере Сергей Войтюк (ВКС) и руководители региональных отделений «Народного фронта»: Курганской области Федор Теребенин (ВКС), Тюменской области Роман Чуйко (ВКС), Свердловской области Вадим Савин (ВКС), Ханты-Мансийского АО Ринат Нурутдинов (ВКС), Ямало-Ненецкого АО Иван Новицкий (ВКС).

В 14:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Пасхи в 2026 году в Свердловской области. Об участии уральцев в церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме, истории и обычаях празднования Пасхи, расписании пасхальных богослужений и маршруте крестного хода, а также о подготовке к встрече Воскресения Христова расскажут старший священник Храма-gамятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич, сестра милосердия, координатор детского направления Православной службы милосердия Елена Борщик и начальник совета Братства православных следопытов России Всеволод Кривцов.

